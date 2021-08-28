Hakan Alp kimdir?
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Hakan Alp kimdir?

Hakan Alp kimdir?
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Yapı Kredi Bankası İnsan Kaynakları'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp'in geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği son dakika haberleri içerisinde yerini aldı. Peki, Hakan Alp kimdir? Hakan Alp kaç yaşında, nereli? Hakan Alp neden vefat etti?

Hakan Alp kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp'in hayatını kaybetmesi sonrası hayatı hakkında detaylar arama motorlarında araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte, Hakan Alp'in hayatı ve biyografisi...

HAKAN ALP KİMDİR?

Hakan Alp, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü tamamladıktan sonra kariyerine 1991 yılında Garanti Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda başlamıştır. 1997-1999 yılları arasında aynı bankanın Eğitim Müdürü olarak görev yapan Alp, 2000-2003 yılları arasında Humanitas Doğuş İnsangücü Yönetimi A.Ş'de Eğitim, Üst Düzey Yönetici Geliştirme, Mali ve İdari İşler ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır.

Alp, 2003-2005 yılları arasında Tansaş Perakande Mağazacılık'ta İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı, 2006 yılında ise Sütaş'ta İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2007 yılında QNB Finansbank'a İnsan Kaynakları Grup Yöneticisi olarak transfer olan Alp, 2010-2018 yılları arasında aynı bankanın İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı rolünü yürütmüştür. Alp, Eylül 2018'den bu yana Yapı Kredi'de İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmüştür. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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