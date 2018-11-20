Hakan Akkaya, "Maaşımı Vermedi" Diyen Eski Şoförüne Sitem Etti

Modacı Hakan Akkaya'nın eski şoförü Yunus Emre Öztürk, modacının nezaket kurallarına uymadığı gerekçesiyle istifa etti. İstifadan sonra parasını alamadığı söyleyen Öztürk, eski patronu Akkaya'yı sinirlendirdi. Eski şoförünün iddiaları üzerine açıklama yapan Akkaya, olay hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyerek iddiaları kabul etmedi.

"ÜNLÜ OLMAYA ÇALIŞIYOR, BEN AVUKATIMA GİDİYORUM"

Hakan Akkaya'nın eski şoförü Yunus Emre Öztürk, "Hakan Akkaya'ya, nezaket kurallarına aykırı davranışlar sergilediği için yanında çalışmak istemediğimi belirterek istifa ettiğimi söyledim. 90 gün geçti ama hala paramı vermedi." diyerek modacı hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. İddiaları üzerine 2. Sayfa'ya telefonla bağlanan Akkaya, konu hakkında şunları söyledi: "Eğer böyle bir şey gerçekse dava açılsın. Arkadaş ünlü olmaya çalışıyor galiba. Ben biraz sonra avukatıma gidiyorum. Bu o kadar kolay değil. Bu akşam bir defilem var, sosyal sorumluluk projesi yapıyorum ben kimsenin hakkını yemem.

"GERÇEK OLSAYDI GAZETE YERİNE ADLİYEYE GİDERDİ"

Bu olay gerçek olsa gazetelere gitmek yerine adliyeye giderdi. Biz onunla yaptığım konuşmaları dava dosyasına koyacağım. Siz bunun gerçek olduğuna inanıyorsanız buyurun konuşun. Bütün çalışanlarımın maaşlarını ödüyorum o neden almasın ki? Ben önüme bakıyorum. Bu kişilere prim vermemek lazım"