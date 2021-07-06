Hak-İş'ten "Üyelerimiz üzerinde baskı kuruluyor" iddiası
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Hak-İş'ten "Üyelerimiz üzerinde baskı kuruluyor" iddiası

Hak-İş'ten 'Üyelerimiz üzerinde baskı kuruluyor' iddiası
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Ankara Büyükşehir Belediyesinde örgütlü ve yetkili sendikalarının üyeleri üzerinde baskı oluşturulduğunu ifade etti.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Ankara Büyükşehir Belediyesinde örgütlü ve yetkili sendikalarının üyeleri üzerinde baskı oluşturulduğunu ifade etti.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş, Öz Güven-Sen ve Öz Sağlık-İş sendikaları, belediye çalışanlarına sendika değişikliği baskısı yapıldığı iddiasıyla ANFA Genel Müdürlüğü önünde toplandı.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, grup adına burada yaptığı basın açıklamasında, belediye personelinin bazı amirler ve fırsatçı sendikalar tarafından uzun yıllardır üyesi oldukları ve toplu iş sözleşmesi yetkisine sahip Hak-İş'e bağlı sendikalarından baskıyla istifa ettirilmeye zorlandığını belirtti.

İşçinin iradesine, anayasal ve demokratik tercihine müdahale edilerek alenen suç işlendiğini ifade eden Özdemir, "Bugüne kadar emekçilerin yanında yer almamış sözde sendikalar, bazı amirleri de kullanarak, Ankara Büyükşehir Belediyesinde örgütlü ve yetkili sendikalarımızın üyeleri üzerinde baskı oluşturmaktadır. Büyükşehir emekçileri kendilerine yapılan sendikal baskılardan usanmıştır. Bilhassa son günlerde artırılan sendika değiştirme baskıları, emekçilerin aile ve iş huzurunu bozmaktadır. Bu bir mobbingdir. İşçinin tercihine saygısızlıktır." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yayınladığı genelgeyle çalışanlar üzerinde baskı uygulayanlara idari ve hukuki işlem başlatılacağı konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

"Yavaş, sarı sendikalara ve maşalarına prim vermemiştir. Yavaş, 'Tüm çalışanlarımızın sendikal tercihlerine saygı göstereceğiz' açıklamasıyla kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Yavaş'ın son derece açık genelgesi ve beyanına rağmen bir kısım sendikaların, emekçileri baskı ve tehditle sendikalarına üye yapmaya zorlamaları, en başta Mansur Yavaş'a saygısızlıktır, terbiyesizliktir."

Özdemir, Hak-İş üyelerinin yalnız olmadığının altını çizerek söz konusu sendikalara "Eğer bir yerde yer alacaksanız, emekçinin yanında yer alın. Yol yakınken bu yanlıştan dönün." çağrısında bulundu.

Hak-İş'ten 'Üyelerimiz üzerinde baskı kuruluyor' iddiası
Hak-İş'ten 'Üyelerimiz üzerinde baskı kuruluyor' iddiası
Hak-İş'ten 'Üyelerimiz üzerinde baskı kuruluyor' iddiası
Hak-İş'ten 'Üyelerimiz üzerinde baskı kuruluyor' iddiası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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