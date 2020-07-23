HAK-İŞ'in "Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi" Denizli'de başladı
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HAK-İŞ'in "Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi" Denizli'de başladı

İŞ Kadın Komitesi tarafından üyelere dönük gerçekleştirilen, "Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi İlk Düzey Eğitim Programı"nın ilk etabı, Denizli'de başladı.

23.07.2020 16:29 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:35

HAK-İŞ Kadın Komitesi tarafından üyelere dönük gerçekleştirilen, "Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi İlk Düzey Eğitim Programı"nın ilk etabı, Denizli'de başladı.

Denizli North Point Hotel'de düzenlenen iki günlük eğitim programına HAK-İŞ Genel Başkanvekili Av. Hüseyin Öz'ün de bulunduğu sendika yetkilileri ile kadın üyeler katıldı.

Hüseyin Öz, açılışta yaptığı konuşmada, sendikalı kadın liderler yetiştirmek üzere hazırlanan projeyi başlattıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Konfederasyonun 2014 yılından bu yana kadınlara yönelik yaptığı çalışmaların meyvelerini alacaklarını aktaran Öz, "Öncellikle kadınlarımıza 'sendikalı olun' diye çağrı yaptık. Çalışan kadınlarımızın özellikle sendika ve konfederasyonumuzun çatısı altında karar mekanizmalarında yer almasını amaçladık. Son ayakta bugün, lider sendikacı kadınların yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Kadınlarımızın iş teknikleri, müzakere etme, iş sağlığı alanında yetkinlik kazanmalarını amaçlıyoruz." dedi.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ise insanı bir kaynak olarak değil bir değer olarak gördüklerini, her bir bireyin duygusal enerjisinin, örgütsel bütünlüğün gücüne hizmet edeceğine inanarak hareket ettiklerini söyledi.

Sendikal örgütlülüğün her kademesinde kadınların olması gerektiğine inandığını belirten Zengin, kadın emekçilerinin kapasitelerinin geliştirilmesini, potansiyele sahip kadın emekçilerin ileri düzeyde eğitilmesini ve rol model olmasını hedeflediklerini dile getirdi.

HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner ise eğitimlerin Ankara, İstanbul, Konya ve Rize'de de gerçekleştirileceğini belirterek, "Yeni ve yenilikçi eğitim programları yoluyla çalışan kesimlerin, özellikle de genç ve kadın emekçilerin kapasitelerini artırmayı amaçlamaktayız. Lider kadınlarımızla yarınlara daha da güçlü adımlarla yürüyeceğiz." dedi.

Eğitim programında iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, temel sendikacılık, örgütlenme stratejileri, kadının güçlendirilmesi gibi konular işlenecek. Program, yarın sona erecek.

HAK-İŞ'in 'Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi' Denizli'de başladı

Kaynak: AA

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