Haiti Senatosu, Lambert'i geçici devlet başkanı olarak atadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Haiti Senatosu, Lambert'i geçici devlet başkanı olarak atadı

Haiti Senatosu, Lambert'i geçici devlet başkanı olarak atadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Haiti'de Senato, Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Joseph Lambert'i geçici devlet başkanı olarak atadı.

Haiti'de Senato, Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Joseph Lambert'i geçici devlet başkanı olarak atadı. Ayrıca Haitili yetkililerin, ülkenin önemli altyapı noktalarını korumak için ABD'den asker göndermesini talep ettiği belirtildi.

Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz'da başkent Port Au Prince'de bulunan özel rezidansında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülkedeki mevcut siyasi kriz giderek derinleşiyor. Senato Başkanı olarak görev yapan Joseph Lambert, 10 senatörden 8'inin imzasını alarak geçici devlet başkanı oldu. Moise'nin daha önce görevden aldığı geçici Başbakan Claude Joseph ise suikastın ardından "geçici devlet başkanı" olduğunu duyurmuştu. Joseph, Lambert'in Senato tarafından atanmasına yönelik, "Güç mücadelesiyle ilgilenmiyorum. Haiti'de insanların başkan olabilmesinin tek yolu var. Bu da seçimlerle olur" ifadelerini kullandı.

Haiti yönetimi ABD'den asker talep etti

Kargaşanın hakim olduğu ülkede, yönetimin ülkenin altyapı noktalarını korumak için ABD'den asker göndermesini istediği belirtildi. Konuyla ilgili ABD medyasında açıklama yapan Claude Joseph, "Kesinlikle yardıma ihtiyacımız var ve uluslararası ortaklarımızdan yardım istedik. Ortaklarımızın durumu çözmede ulusal polise yardımcı olabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri Haiti gidecek"

ABD'li yetkililer ise henüz Haiti'ye asker gönderme planlarının bulunmadığını aktardı. Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, üst düzey Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerini, Haiti'deki durumu ve nasıl yardım edilebileceğini değerlendirmek için mümkün olan en kısa sürede ülkeye gönderileceğini söyledi. Psaki, "ABD, suikastın ardından Haiti halkını desteklemek için Haitili ve uluslararası ortaklarımızla ilgilenmeye ve yakın istişarelerde bulunmaya devam ediyor" dedi. - PORT AU PRINCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MSB: Kararlı Destek Misyonunun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin...
MSB: Kararlı Destek Misyonunun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Ahmet Kaya Ajda Pekkan Sertab Erener Müslüm Gürses
Spor Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Aykut Kocaman Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Haiti Senatosu, Lambert'i geçici devlet başkanı olarak atadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 11:34:44. #1.14#

title