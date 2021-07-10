Haiti Senatosu, Lambert'i geçici devlet başkanı olarak atadı

Haiti'de Senato, Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Joseph Lambert'i geçici devlet başkanı olarak atadı.

Haiti'de Senato, Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Joseph Lambert'i geçici devlet başkanı olarak atadı. Ayrıca Haitili yetkililerin, ülkenin önemli altyapı noktalarını korumak için ABD'den asker göndermesini talep ettiği belirtildi.

Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz'da başkent Port Au Prince'de bulunan özel rezidansında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülkedeki mevcut siyasi kriz giderek derinleşiyor. Senato Başkanı olarak görev yapan Joseph Lambert, 10 senatörden 8'inin imzasını alarak geçici devlet başkanı oldu. Moise'nin daha önce görevden aldığı geçici Başbakan Claude Joseph ise suikastın ardından "geçici devlet başkanı" olduğunu duyurmuştu. Joseph, Lambert'in Senato tarafından atanmasına yönelik, "Güç mücadelesiyle ilgilenmiyorum. Haiti'de insanların başkan olabilmesinin tek yolu var. Bu da seçimlerle olur" ifadelerini kullandı.

Haiti yönetimi ABD'den asker talep etti

Kargaşanın hakim olduğu ülkede, yönetimin ülkenin altyapı noktalarını korumak için ABD'den asker göndermesini istediği belirtildi. Konuyla ilgili ABD medyasında açıklama yapan Claude Joseph, "Kesinlikle yardıma ihtiyacımız var ve uluslararası ortaklarımızdan yardım istedik. Ortaklarımızın durumu çözmede ulusal polise yardımcı olabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri Haiti gidecek"

ABD'li yetkililer ise henüz Haiti'ye asker gönderme planlarının bulunmadığını aktardı. Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, üst düzey Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerini, Haiti'deki durumu ve nasıl yardım edilebileceğini değerlendirmek için mümkün olan en kısa sürede ülkeye gönderileceğini söyledi. Psaki, "ABD, suikastın ardından Haiti halkını desteklemek için Haitili ve uluslararası ortaklarımızla ilgilenmeye ve yakın istişarelerde bulunmaya devam ediyor" dedi. - PORT AU PRINCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı