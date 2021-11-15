Haiti Devlet Başkanına suikast soruşturmasında kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul'da yakalandı - Haberler
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Haiti Devlet Başkanına suikast soruşturmasında kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Haiti Devlet Başkanına suikast soruşturmasında kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul'da yakalandı

Geçtiğimiz aylarda Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye yönelik suikastla ilgili yürütülen soruşturmada kırmızı bültenle aranan Samir Handan isimli şahıs, ABD'den Ürdün'e giderken İstanbul'da yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - Geçtiğimiz aylarda Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye yönelik suikastla ilgili yürütülen soruşturmada kırmızı bültenle aranan Samir Handan isimli şahıs, ABD'den Ürdün'e giderken İstanbul'da yakalandı. - İSTANBUL

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