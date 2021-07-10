Haiti, cumhurbaşkanının suikastının ardından diğer ülkelerden askeri yardım talep etti
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BBC

Haiti, cumhurbaşkanının suikastının ardından diğer ülkelerden askeri yardım talep etti

Haiti, cumhurbaşkanının suikastının ardından diğer ülkelerden askeri yardım talep etti
BBC - Haberler | Dünya

Haiti, Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'in bu hafta içinde suikast sonucu öldürülmesinin ardından kilit önemdeki altyapısının korunması için yabancı ülkelerden askerlerini göndermeleri için yardım istedi.

Haiti, Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'in bu hafta içinde suikast sonucu öldürülmesinin ardından kilit önemdeki altyapısının korunması için yabancı ülkelerden askerlerini göndermeleri için yardım istedi.

Haiti hükümeti bu talebini ABD ve Birleşmiş Milletler'e iletti; ancak ABD şu aşamada askeri yardım göndermeye niyetinin olmadığını açıkladı.

Haiti polisi Moise'in çarşamba günü 28 yabancı paralı asker tarafından öldürüldüğünü belirtmişti.

Başkent Port-au-Prince'teki çatışma sonucunda 17 kişi yakalanmıştı.

Kolombiyalı emekli askerlerin de olduğu bir grup militanın saklandıkları evde yakalandığı, bir kısmının ise Tayvan'ın diplomatik misyonuna girdikten sonra ele geçirildiği aktarılmıştı.

Üç militan polis tarafından öldürülürken geri kalanlar halen aranıyor.

ABD, askerlerini göndermese de suikastın araştırılması için FBI ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yetkilileri gönderdi.

BM Güvenlik Konseyi ise herhangi bir uluslararası askeri güç göndermek için onay almak durumunda.

Suikastın ardından ülkede sivil karışıklık ortaya çıkarken halen olağanüstü hal devrede.

Kolombiya'dan soruşturmada yardım sözü

Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde silahlı bir grup Cumhurbaşkanı Moise'i ve eşini konutlarına girerek vurmuştu.

12 kurşun yarası alan Moise olay yerinde yaşamını yitirirken ağır yaralanan eşi Martine acil müdahale için uçakla Florida'ya götürüldü. Martine Moise'in durumunun "istikrarlı" olduğu bildirildi.

Perşembe günü Haiti polisi bazı zanlıları silahları, Kolombiya pasaportları ve diğer kanıtlarla birlikte bir basın toplantısıyla gazetecilerin önüne çıkardı.

Emniyet Müdürü Leon Charles, "Yabancılar Cumhurbaşkanı'nı öldürmek için ülkemize geldiler. Kalan 8 zanlıyı da yakalamak için soruşturmamızı ve arama tekniklerimizi genişleteceğiz" diye konuştu.

Suikastın kim tarafından ve ne sebeple planlandığı henüz açıklık kazanmadı.

Ancak Haiti'nin geçici başbakanı Claude Joseph BBC'ye, 53 yaşındaki Cumhurbaşkanı'nın ülkedeki "oligarklara savaş açtığı için" hedef alınmış olabileceğini söyledi.

Öte yandan Kolombiya hükümeti de bir açıklama yaparak zanlılardan en az 6'sının, Kolombiya ordusundan emekli olmuş göründüklerini bildirdi ve soruşturmada Haiti makamlarına destek sözü verdi.

Haiti yetkilileri halen Amerika kıtasının en yoksul ülkesinde insanların sokağa dökülmesine yol açan bu suikastın arkasında kimlerin bulunduğunu araştırıyor.

BBC
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