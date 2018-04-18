Hairist 2018 Yılın Kuaförü Yarışması'nda Muhteşem Final

Koruncuk Vakfı yararına düzenlenen etkinlikte, Hairist 2018 Yılın Kuaförü Yarışması'nın bu yılki kazananları açıklandı. Birincilik ödüllerini Gaziantep ve Tokatlı yarışmacılar kazandı. Artistik Kuaförler Derneği AKD'nin de destekçisi olduğu, Estetica Dergisi tarafından gerçekleştirilen organizasyonda ülkemizin önde gelen56 kuaförlük markası sezonun en güncel saç modellerini sergilediler.

Hairist 2018 Yılın Kuaförü Yarışması'nın kazananları açıklandı. Ödüller, düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Bu yıl, Şekillendirme-Topuz kategorisinde Gaziantep'ten Pınar Yıldırım birincilik ödülüne layık görüldü. İkinciliği İstanbul'dan İzzet Tabak, üçüncülüğü yine İstanbul'dan Lezgin Selimoğlu kazandı. Kesim-Renk kategorisindeyse büyük ödül Tokat'a gitti. İlknur Akbulut, bu kategoride büyük ödülün sahibi olurken, İstanbul'dan İzzet Tabak ikinci, Muğla'dan Kübra Kurt ise üçüncü oldu.

Final gecesinde 56 saç tasarımcısı, birbirinden güzel saç tasarımlarını büyüleyici bir koreografi eşliğinde sundu. Sanat direktörlüğünü Zeynep Atasoy'un yaptığı etkinliğe, 1000'in üzerinde yerli ve yabancı davetli katıldı. Şişli Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Sarıgül'ün de bir konuşma yaptığı final gününde Estetica dergisi Genel Yayın Yönetmeni Erkan Güzel, sektörün güç birliği yapmasının ve ortak bir ses çıkarmasının önemine değindi.

Düzenlenen etkinlikle 160 çocuğun 12 aylık beslenme, eğitim ve sağlık giderlerine katkı sağlandı. Jüri başkanlığını Mahmut Ebil'in yaptığı değerlendirmede İstanbul Kadın Kuaförleri ve Manikürcüleri Esnaf Odası Başkanı Haydar Alkoç, Estetica dergisi editörü Zeynep Taner, fotoğraf sanatçısı Suat Kar, Artistik Kuaförler Derneği (AKD) Yönetim Kurulu Üyeleri Habip Örs, Sabit Akkaya, Sibel Bircan ve Yıldırım Mehmet oy kullandı. Yarışmada, Mayıs 2017'den bu yana gönderilen toplam 7.727 saç fotoğrafı arasından finale seçilen kuaförler sahne aldı.

Ülkemizdeki 15. yılını kutlayan Estetica'nın okurlarınca gösterilen adaylar arasından seçilen bir isme verilen Meslek Onur Ödülü, Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Rıfat Aytar'ın olurken, Paris'te düzenlenen Dünyanın En İyi Kuaför Salonları Tasarım Yarışması'nda seçilen Toprak Şeker kuaför salonuna da bir tebrik plaketi takdim edildi.

Etkinlikte, Intel Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ediz Altun da "Dijital Gelecek" başlıklı, ilgi çeken bir sunum gerçekleştirdi.