Hafter, Türkiye'nin tesis ettiği Libya barışını dinamitleme gayreti içinde: Ateşkes ihlallerinin ardı arkası kesilmiyor

Trablus'daki Resmi Libya Hükümeti'ne bağlı Libya Ordusu, Sirenayka eyaletindeki gayrimeşru milislerin lideri olan Hafter'e bağlı savaş uçaklarının ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı. Libya'da barış, uzun sürmeyeceğinin sinyallerini veriyor.

2011'de Kaddafi'nin Sirte'de öldürülerek devrilmesiyle ülkenin batısındaki Trablus merkezli resmi ordu ve doğusundaki Bingazi-Tobruk merkezli, dış destekli milisler Hafter'in önderliğinde iç savaşa girmiş ve Libya'nın yıkımıyla sonuçlanan 9 yılın sonunda, Türkiye müdahale ederek dökülen kanları sonlandırmıştı. Bunun üzerine İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Doğudaki milis güçlerin elebaşı ve ABD vatandaşı olan Hafter ise rahat durmuyor ve barışı baltalamaya devam ediyor.

Türk Ordusu Libya'da

"BU, ATEŞKESİN İHLALİ ANLAMINA GELİYOR" - İLK DEĞİL

Orduya bağlı "Öfke Volkanı Operasyonu" Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, doğuda Hafter'e bağlı birliklerin geçtiğimiz yıl yapılan ateşkesi tekrar ihlal ettiğini bildirerek; "Hafter'e bağlı bir savaş uçağı ile bir helikopterin Trablus'un 600 km güneydoğusundaki El-Cufra semalarında uçtuğunun gözlemlendiğini" aktardı.

Açıklamada yaşanan bu olayın "5+5 Ortak Askeri Komite"nin Cenevre'de yaptığı ateşkesin açık ihlali olduğu kaydedildi. Esad rejimiyle ilişkide olduğu için ABD'nin yaptırım listesinde bulunan "Cham Wings" ismindeki havayolu şirketinin, ateşkes imzalandığından beri, yolcu uçaklarıyla Suriye'den Hafter'e paralı asker taşımak için 67 sefer yaptıkları da vurgulandı.

EL CUFRA NEDEN ÖNEMLİ?

El-Cufra, stratejik olarak büyük öneme sahip. Libya'nın tam ortasındak ilin ve çölde bulunan yerleşimin en önemli tarafı ise büyük bir askeri hava üssüne sahip olması. Hava üssü ise Rusya'dan gelen paralı askerlerin kontrolünde.

El-Cufra Hava Üssü'nün stratejik konumu.

En son yaşanan iç savaşta, Türk birliklerinin Libya kıyılarının batı yakasını tamamen kontrolü altına alması ve sahilin tam ortasındaki Sirte'yi kuşatmasının ardından Rusya, Türkiye'ye göz dağı vermek için buraya SU-35 tipi savaş uçaklarından yollamıştı. Savaş uçakları silah ambargosunu delebilmek adına önce Suriye'de uçaklar farklı bir renge boyanmış, sonra El-Cufra üssüne konuşlanmışlardı. ABD Afrika Komutanlığı ise Rusya'nın bu hukuksuz girişimini uydu fotoğraflarıyla ifşa etmişti.

ALNIMIZ AÇIK

Bölgede hukuki şekilde bulunan ve Libya ordusunu da eğiten tek güç Türkiye. Tüm dünya paralı askerler ve vekalet savaşları ile uluslararası hukuku çiğnerken, Birleşmiş Milletlerin tanıdığı resmi hükümetin çağrısıyla Libya'ya desteğe giden Türk Ordusu, bayrağıyla ve kılık değiştirmeden savaşa müdahil olan tek güç.