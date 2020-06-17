Haftanin nerede? Haftanin Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Pençe-Kartal Harekatı sonrası merak konusu olan Haftanin hakkında araştırmalar yapılıyor. Pek vatandaşların merak konusu haline gelen Haftanin nerede, Haftanin nereye bağlı, Haftanin Türkiye'ye kaç km uzaklıkta? İşte merak edilen soruların yanıtları!

Haftanin'de yaşanan askeri ve politik gelişmeler sonrası Haftanin Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta, Haftanin nerede gibi soruların yanıtları merak edildi. İşte Haftanin hakkında merak edilen soruların yanıtları...

HAFTANİN NEREDE?

Irak'ın kuzey kesiminde yer alan Haftanin, Kandil Dağlarını uzantısı olarak biline bir bölgedir ve Şırnak ilimize yakın bir konumda bulunmaktadır. Haftanin aynı zamanda Terör örgütü PKK'nın kamplarından biri olarak da bilinen Haftanin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Duhok şehrinin sınırları içerisindedir. Terör örgütünün Zap, Avaşin, Matina, Gara gibi kampları da bu il sınırları içindedir. Türkiye şu ana kadar birçok kez bu kampları yerle bir etti.

HAFTANİN TÜRKİYE'YE NE KADAR UZAKLIKTA?

Kandil Dağlarını uzantısı olarak bilinen bir bölge olan Haftanin, Şırnak ilimize yakın bir konumda bulunmaktadır.