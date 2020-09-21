Haftanın konuşulan isimleri belli oldu! Habermetre, 14 - 21 Eylül arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
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Haftanın konuşulan isimleri belli oldu! Habermetre, 14 - 21 Eylül arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin haftalık en çok konuşulan isim değerlendirme raporunda Acun Ilıcalı, Suna Kıraç, Mesut Yılmaz isimleri 14 - 21 Eylül haftasının en çok konuşulan kişiler olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

Haftanın konuşulan isimleri belli oldu! Habermetre, 14 - 21 Eylül arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
21.09.2020 11:03 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:07

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 14 - 21 Eylülarası en çok konuşulan kişileri analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Acun Ilıcalı, Suna Kıraç, Mesut Yılmaz gündemin ana isimleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 14 - 21 Eylül arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan kişileri belirledi. Gündemin ana konusu Acun Ilıcalı, Suna Kıraç, Mesut Yılmaz oldu.

İşte gündemi belirleyen isimler:

ACUN ILICALI

Acun Ilıcalı en çok konuşulan isimler listesinde 1. sırasında yer aldı. Konu,7.840.562 okunma sayısına ulaştı.

Haftanın konuşulan isimleri belli oldu! Habermetre, 14 - 21 Eylül arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
Haftanın konuşulan isimleri belli oldu! Habermetre, 14 - 21 Eylül arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

SUNA KIRAÇ

Suna Kıraç, çok konuşulan konular içinde 2. sırada yer aldı. Konu hakkında yapılan haberler 5.391.577 okunma sayısına ulaştı.

Haftanın konuşulan isimleri belli oldu! Habermetre, 14 - 21 Eylül arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
Haftanın konuşulan isimleri belli oldu! Habermetre, 14 - 21 Eylül arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

MESUT YILMAZ

Mesut Yılmaz çok konulan isimler içinde 3. sırada kendine yer buldu ve 2.848.497 okunma sayısına ulaştı.

Haftanın konuşulan isimleri belli oldu! Habermetre, 14 - 21 Eylül arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
Haftanın konuşulan isimleri belli oldu! Habermetre, 14 - 21 Eylül arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

Habermetre hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın

Kaynak: Haberler.com

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