Haftalık vaka sayısında zirvede! Samsun'daki tablonun bir nedeni daha ortaya çıktı
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Haftalık vaka sayısında zirvede! Samsun'daki tablonun bir nedeni daha ortaya çıktı

22.03.2021 15:44 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:26

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı güncel vaka sayısı haritasına göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da bazı vatandaşların temaslı olduğu kişileri filyasyon ekiplerine eksik bildirdiği, bunun da vaka sayısında ciddi bir artışa neden olduğu belirlendi.

İllere göre haftalık vaka sayısında 508.97 ile zirvede yer alan Samsun'daki tablonun bir nedeni daha ortaya çıktı. Kentte, koronavirüs testi pozitif çıkan bazı vatandaşların temaslı olduğu kişileri filyasyon ekiplerine eksik bildirdiği, bu durumun da vaka sayılarında ciddi artışa neden olduğu açıklandı.

"TEMASLI LİSTESİNİN EKSİKSİZ BİLDİRİLMESİ, HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Samsun Valiliği'nce kentte artan Covid-19 vaka sayıları ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan bazı vatandaşların temaslı oldukları kişileri filyasyon ekiplerine bildirmediğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Vatandaşların temaslı listesini eksik verdiği, bunun da vaka sayılarında ciddi artışları beraberinde getirdiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Belirtilerin başlangıcından iki gün öncesine kadar temas ettiğiniz kişileri kendilerini takip etmeleri için bilgilendirmeniz ve filyasyon ekiplerimize de temaslı listesini kimseyi atlamadan vermeniz salgınla mücadelede hayati önem taşıyor.

Haftalık vaka sayısında zirvede! Samsun'daki tablonun bir nedeni daha ortaya çıktı

"LÜTFEN EKİPLERİMİZE DESTEK OLALIM"

Lütfen; hepimizin sağlığını korumak için gece-gündüz demeden sahanın her alanında görev alarak, titizlik, özveri ve fedakarlıkla virüsün izini süren filyasyon ekiplerimize destek olalım. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 12/03/2021 tarihli ve 11 sayılı kararıyla; korona hastası olduğu tespit edilen kişiye, kendisiyle temaslı olan kişileri filyasyon ve denetim ekiplerinde görev yapan personele bildirmemesi durumunda Türk Ceza Kanunu'nun 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma'yı düzenleyen 195'inci maddesine göre işlem tesis edilecek, ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre idari yaptırım uygulanacaktır."

Haftalık vaka sayısında zirvede! Samsun'daki tablonun bir nedeni daha ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
NEDEN Mİ?: çünkü bahar havası insanları grip yapıyor. bizim 2 yüzlü pandemimiz herkese korona teşhisi koyuyor. bundan dolayıdır. maske takmak istemiyoruz artık. pandemi oyunlarını gidip kumda oynasınlar.
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....: Ne pandemi oyunundan bahsediyon inanmıyorsan git ötede oyna yakalanıp yatak döşek yatarsan bu yorumunu hatırla.
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MURAT CANEKER: OLSUN BİZİM UEFA KUPAMIZ VAR
Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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