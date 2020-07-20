Haftalık burç yorumları: 20 - 26 Temmuz burç yorumları Haftalık burç yorumları ile bu hafta neler olacak öğrenin! Aysun Köşker Koç tarafından değerlendirilen haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konularında neler yaşanacak fikir edinebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair 20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları…

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumları değerlendirmesini sizlere sundu. Haftalık burç yorumları ilebu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları...

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Sosyal çevrenizdeki büyüklerinizle sorun yaşayabilirsiniz. Bekarlar aile kurmak için harekete geçebilirler. Evliler evleriyle ilgili tadilat yapabilir veya taşınabilirler. Emlak yatırımı yapabilirsiniz. Kendinizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğiniz bir dönemdesiniz.

BOĞA : Ailenize veya emlak işlerine odaklanabilirsiniz. Duygularınızı uç noktalarda yaşama eğiliminde olacaksınız. Etrafınızdaki kadınlarla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Bazı bekarlar evliliğe adım atabilirler. Evliler eşlerinin ailesiyle sorun yaşayabilirler. Ani şanslar yakalayabilirsiniz.

İKİZLER : Kardeş ve yakın çevre ilişkilerinin ön planda olacağı bir hafta. Araba veya elektronik cihaz alabilirsiniz. Evliler, eşlerinin aile büyükleri ile sorun yaşayabilirler. Ufak bir konuyu büyütmemekte yarar var. Bekarlar yakın çevrelerinden biriyle evliliğe adım atabilirler.

YENGEÇ : Maddi konulara yoğunlaşacaksınız. İş arayan yengeçler yeni bir işe başlayabilirler. Ticaret yapanlar da, yeni anlaşmalara imza atabilecekler. Eşinizin ailesinden maddi bir destek alabilirsiniz. Ekstra ödemeler çıkabilir. Fazla para harcama riskine dikkat etmelisiniz.

ASLAN : Bu hafta sosyal çevrenizden insanlara borç para vermemelisiniz. Çünkü geri verme niyetinde olmayabilirler. Bekarlar arkadaş çevrelerinden biriyle tanışabilirler. Ancak bu kişi göründüğü gibi biri değil. Dikkat etmekte yarar var. Vereceğiniz duygusal tepkiler, bulunduğunuz konumu kaybetmenize sebebiyet verebilir.

BAŞAK : Kariyerinizde maddi konularla ilgili yanlış karar verme riskiniz var. Acele karar vermeyin. Çocuğunuz yüzünden eşinizle sorun yaşayabilirsiniz. Bekarlar ise; sevgilileri ile evliliğin gecikmesi yüzünden tartışabilirler. Bir yandan da evlilikleri için hayaller kurabilirler. Kadınlardan destek alabilirsiniz.

TERAZİ : Evlilik ve ortak işlerdeki sorunlar ve tartışmalar devam ederken, kariyerinizde olacak güzel gelişmelerle yüzünüz gülebilir. Aynı zamanda problemli konularda da bazı düzelmeler başlayabilir. Aile büyüklerinin evliliğe müdahalesi olabilir.Bu hafta sezgilerinize güvenerek hareket edebilirsiniz.

AKREP : Yurtdışı, eğitim, hukuk ve yolculuklarla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki büyüklerinizle zıtlaşma ve güç mücadelesine girebilirsiniz. İş, sağlık ve günlük yaşamda devam eden sorunların hafiflemeye başlamasıyla rahatlayabilirsiniz.

YAY : Ödemeler, krediler ve ek gelirler haftanın ana teması. Evlilik ve ortaklıklarda geçmişten gelen sorunlar tekrar gündeminiz olabilir. Tartışmanın kimseye bir faydası yok. Sakin olmakta yarar var. Mental ve duygusal yaralarınızı sarmaya başlayacağınız bir dönem sizi bekliyor.

OĞLAK : Evlilik ve ortaklıklarda, aile büyüklerinin de olaya dahil olmasıyla olaylar büyüyebilir. Bekar oğlaklar evlilik için adım atabilirler. Yakın çevrede ve kardeşlerle süregelen problemli konular ise; yavaş yavaş çözümlenmeye başlayacak. Bazı oğlaklar ise işten ayrılabilirler.

KOVA : Sağlık, çalışma hayatı ve günlük işlerinizle ilgili sorunlar devam etmesine rağmen, yeniayla birlikte bazı güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bekarlar yanlış insanla bir aşka başlayabilirler. Bu kararları ertelemekte yarar var. Eşiniz veya ortağınızdan maddi destek gelebilir.

BALIK : Geçmişten gelen bazı sorunlar canınızı sıksa da; güç mücadelesine girmezseniz, olaylar bir kaç gün içinde düzelecek. Bekarlar yeni bir aşka yelken açabilir, evliler çocuk planları yapabilirler. Kendinizi olduğunuz gibi yansıtmakta problem yaşayabilir ve eleştiri alabilirsiniz.