Haftada iki kutu sardalya tüketimi, tip 2 diyabet riskini azaltabilir
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Haftada iki kutu sardalya tüketimi, tip 2 diyabet riskini azaltabilir

Haftada iki kutu sardalya tüketimi, tip 2 diyabet riskini azaltabilir
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Haftada iki konserve sardalya tüketiminin tip 2 diyabet riskini azaltabileceği öne sürüldü.

Haftada iki konserve sardalya tüketiminin tip 2 diyabet riskini azaltabileceği öne sürüldü.

ABD'li internet şirketi Yahoo'nun haberine göre, İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin Barselona kentindeki Katalonya Üniversitesinden bilim insanları, sardalya tüketiminin tip 2 diyabete etkisini araştırdı.

Bilim insanları, bir yıl boyunca 65 yaş ve üstü 152 kişinin sağlık verilerini inceledi.

Çalışmada diyabeti önleyecek yemek programı uygulanan katılımcılardan yarısının haftalık diyetlerine 200 gram (yaklaşık iki kutu) sardalya eklendi.

Bir yıl sonra, sardalya yiyen katılımcıların tip 2 diyabet riskinin yüzde 37'den yüzde 8'e kadar düştüğü görüldü.

Araştırma ekibinden Dr. Diana Rizzolo, "Uygun fiyata sahip olunabilen ve kolay bulunan sardalya, tip 2 diyabetin başlamasını önlemeye yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca, araştırmada, İngiltere'de diyabet tanısı konulan yaklaşık 4 milyon kişinin yüzde 90'ına tip 2 teşhisi de konulduğu bilgisi paylaşıldı.

Genellikle aşırı kiloya sahip veya hareketsiz yaşam tarzı bulunan kişilerde tip 2 diyabet başlangıcı çok sık görülürken gerekli tedavi uygulanmazsa bu durum kalp rahatsızlığına, körlüğe ve uzuvların kesilmesine neden olabiliyor.

Öte yandan, yağlı balığın kalp sağlığını destekleyen iyi yağlar içerdiği biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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