Hafta sonu yasakları devam ediyor mu? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi, Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

29 Nisan - 17 Mayıs arası tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme sürecine geçilirken birçok kişinin merak ettiği soru "hafta sonları kapanma olacak mı?" oldu. 1 Haziran tarihine kadar devam edecek olan kademeli kapanma süresince hafta sonları kapanma olacak mı? Cumartesi, Pazar günleri sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu yasakları devam ediyor mu? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

17 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme sürecine geçildi. Kademeli normalleşme sürecinde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu is hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının devam edip, etmeyeceği oldu. Peki hafta sonu yasakları devam ediyor mu? Cumartesi, Pazar günleri sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasaklarıyla ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

HAFTA SONU YASAKLARI DEVAM EDİYOR MU?

Kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran tarihine kadar sokağa çıkma yasakları devam etmekte. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre hafta sonları Cuma saat 21.00'dan - Pazartesi saat 05:00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulaması tüm illerde devam etmekte. Sokağa çıkma yasağı hafta içi ise tüm illerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) günleri saat 21:00'den sabah 05:00'e kadar uygulanacak.

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan kademeli normalleşme genelgesine göre market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Kısıtlamaların bitmesiyle başlayan normalleşme sürecinde manav, kasap, pazar yerleri gibi yerler sokağa çıkma yasağında belli saatlerde çalışacak. Yayınlanan genelge kapsamında hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağında market çalışma durumu belli oldu.

HAFTA SONU SEYAHAT EDİLEBİLİR Mİ?

Genelgede, kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlamasının uygulanacağına işaret edilerek, "Şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni alınması istenmeyecek, şehirler arası seyahat edileceğinin bilet, rezervasyon kodu ile ibraz edilmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtalarıyla ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır" bilgisine yer verildi.

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT EDİLEBİLİYOR MU?

Şehirler arası yolculukları kendi araçları ile yapmak isteyenler hafta içi günlerde sabah 05.00'ten akşam 19.00'a kadar bu seyahatleri gerçekleştirebilecek. Bu saatlerde herhangi bir seyahat zorunluluğu gerekçesine ihtiyaç olmayacak.

MARKETLERİN MESAİ SAATLERİ NASIL OLACAK?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Kademeli normalleşme sürecinde marketlerin hafta içi çalışma saatleri belirtilmedi. Sokağa çıkma yasağının başlama saati olan 21.00'dan önce marketlerin kapanması öngörülüyor.

Marketlerin pazartesi- salı- çarşamba- perşembe ve cuma günleri 09.00- 20.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor. Hafta sonu ise marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

Yayınlanan genelgede günde binlerce ziyaretçisi olan marketler ve semt pazarları için şu ifadelere yer verildi:

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak cumartesi-pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."

ZORUNLU HAL SAYILACAK DURUMLAR?

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi), Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen, kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

AŞI YAPTIRAN 65 YAŞ ÜSTÜNE VE 18 YAŞ ALTINA SOKAK KISITLAMASI YOK

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Covid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Kademeli normalleşme döneminde, hakkı olmasına rağmen Kovid-19 aşısı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek. Kademeli normalleşme döneminde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altındakilerin şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

ONLINE MARKET VE YEMEK SİPARİŞİ 07.00-00.00 ARASI

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesine göre online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabilecek.

KAFERLER AÇILDI MI?

Kapanma sonrası eski düzene tedbirli bir şekilde dönülmesi amacıyla normalleşme adımları atıldı. 17 Mayıs- 1 Haziran tarihlerini kapsayacak olan normalleşme adımları için alınan tedbirleri İçişleri Bakanlığı açıkladı. Vatandaşın merak ettiği konu olan kafelerin açık olup olamadığına dair genelgedeki açıklama şu şekildedir;

"Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir."

HAFTA SONU SATIŞI YASAK OLAN ÜRÜNLER

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.

KUAFÖR, AVM GİBİ YERLER HAFTA İÇİ HİZMET VERECEK

Kademeli normalleşme döneminde alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 arasında faaliyet gösterebilecek, hafta sonları kapalı olacak. Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri de hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

KAPALI KALMAYA DEVAM EDECEK İŞLETMELER

17 Mayıs-1 Haziran arasında kahvehane, çay bahçesi, sinema salonu, halı saha, internet kafe, yüzme havuzu ve spor salonları kapalı kalmaya devam edecek.