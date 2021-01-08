Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı (2)
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Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı (2)

08.01.2021 23:13 | Son Güncelleme: 08.01.2021 23:18

Üsküdar Salacak Sahili'ndeki sakinlik Üsküdar Meydanı'nda hakim olan sakinlik Üsküdar'daki trafik denetimleri Dolmabahçe'deki denetimler İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Üsküdar Salacak Sahili'ndeki sakinlik

Üsküdar Meydanı'nda hakim olan sakinlik

Üsküdar'daki trafik denetimleri

Dolmabahçe'deki denetimler İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. (2)

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı (2)
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı (2)
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı (2)
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın

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