Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Bilim Kurulu kararı!
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Bilim Kurulu kararı!

11.02.2021 11:02 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:07
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Bilim Kurulu kararı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında devam eden sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Bilim Kurulu kararı!

Cuma gününden başlayan sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Şubat sokağa çıkma yasağı olacak mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı 12 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama 15 Şubat Pazartesi sabahı 05.00'e kadar kesintisiz sürecek. Hafta sonu yasakları ile ilgili henüz bir açıklama gelmediğinden dolayı bu hafta sonu yani 13-14 Şubat tarihlerinde de sokağa çıkma kısıtlaması geçerli olacak. Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Bu kapsamda 12 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayacak oan ve hafta sonu kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 15 Şubat Pazartesi 05.00 itibarıyla sona erecek.

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