Hangi illerde hafta sonu sokak kısıtlamasına gidilecek? İşte yanıtı
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Hangi illerde hafta sonu sokak kısıtlamasına gidilecek? İşte yanıtı

05.03.2021 19:58 | Son Güncelleme: 05.03.2021 20:22

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir süre daha pazar günü devam edecek. Alınan kararlara göre İstanbul ve İzmir'de Cumartesi günü sokağa çıkmak serbest, Pazar günü ise yasak olurken; Ankara'da ise Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkmak serbest olacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı, kontrollü normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte yeniden düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni düzenlemeye göre, hafta sonu yasakları illerin risk grubuna göre uygulanacak.

Buna göre, Cuma akşamı tüm illerde sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de başlayıp sabah 05.00'e kadar sürecek. Cumartesi günü sabah 05.00 ve 21:00 arasında hiçbir ilde kısıtlama olmayacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise sokağa çıkma yasağı cumartesi akşam 21.00'den pazar gününün tamamını kapsayarak pazartesi günü sabah 5'te sona erecek.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI?

İllerde belirlenen risk gruplarına göre düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü için sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

İki haftada bir güncellenecek olan risk grupları şu şekilde:

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Van, Uşak, Urfa, Şırnak, Siirt, Mardin, Muş, Iğdır, Hakkari, Diyarbakır.

ORTA RİSKLİ İLLER

Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Aydın, Bayburt, Bartın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Maraş, Antep, Hatay, Malatya, Erzincan, Dersim, Elazığ, Erzurum, Kars.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde uygulanacak? İşte kısıtlamaya gidilecek iller

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, İzmir, Antalya, Ardahan, Artvin, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Bilecik, Bolu, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Niğde, Yalova, Zonguldak.


Hangi illerde hafta sonu sokak kısıtlamasına gidilecek? İşte yanıtı

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