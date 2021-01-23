Hafta sonu marketler kaçta açılıyor? BİM, A101, Migros, Metro market hafta sonu çalışma saatleri: Bugün marketler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Hafta sonu marketler kaçta açılıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros, Metro market hafta sonu çalışma saatleri: Bugün marketler kaça kadar açık? Bugün marketler kaçta kapanacak? gibi tüm soruların cevaplarını yazımızda detaylı olarak bulabilirsiniz...

İçişleri Bakanlığının yeni tip Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı, marketlerin çalışma saatlerine ilişkin genelge uyarınca marketler, açılış ve kapanış saatlerinde düzenlemeye gitti. Bir süredir devam eden bu uygulama neticesinde marketlerin çalışma saatleri sorgulanıyor. Peki, Hafta sonu marketler kaçta açılıyor? BİM, A101, Migros, Metro market hafta sonu çalışma saatleri: Bugün marketler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?İşte, ayrıntılar...

HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR, KAÇTA AÇILIYOR?

Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte market çalışma saatleri de yeniden düzenlenmiş oldu. Markette temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler Marketlerin açılış ve kapanış saatini araştırıyor.

Hafta içi marketler 10.00 ile 20.00 arasında açık. Marketler hafta sonu cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 arasında hizmet veriyorlar.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası hizmet veriyor. BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası hizmet veriyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası hizmet veriyor. A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası hizmet veriyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası hizmet veriyor. Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası hizmet veriyor.

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANACAK?

Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu belli saatlerde açık olacak. Yayınlanan genelgeye göre, "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. "Ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.