Hafta sonu kısıtlamasının kaldırılmasıyla aileler parklara akın etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hafta sonu kısıtlamasının kaldırılmasıyla aileler parklara akın etti

06.03.2021 13:24 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:29
Hafta sonu kısıtlamasının kaldırılmasıyla aileler parklara akın etti

Ankaralı vatandaşlar, hafta sonu kısıtlamalarının hafta içerisindeki gibi 21.00-05.00 saatleri arasına çekilmesiyle birlikte güzel havayı fırsat bilerek ailecek parkları doldurdu.

Ankaralı vatandaşlar, hafta sonu kısıtlamalarının hafta içerisindeki gibi 21.00-05.00 saatleri arasına çekilmesiyle birlikte güzel havayı fırsat bilerek ailecek parkları doldurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında korona virüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre illerin, "Düşük, Orta, Yüksek ve Çok Yüksek" olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılarak korona virüs ile mücadeledeki tedbirlerin risk gruplarına göre belirleneceğini bildirmişti. Bu kapsamda, hafta sonlarında düşük ve orta riskli şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içerisindeki gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacağı kaydedilmişti.

Orta riskli olarak belirlenen Ankara'da da vatandaşlar, aylardır hafta sonu sokağa çıkamamanın verdiği heyecanla sabahın erken saatlerinde parkları doldurdu. Parklara, ailecek oturmaya, yürüyüş yapmaya, çocuklarını oynatmaya ve piknik yapmaya gelen aileler, fırsattan istifade güzel havanın tadını çıkardı. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte bundan ilk faydalanan olmak istediklerini bildiren Faik Gemalmaz, "Çocuklar uzun süredir evde olduğu için pandemi süreci doğal olarak onlar içinde olumsuz sonuçlar doğurdu. Kısıtlamaların esnetilmesiyle birlikte parklar şu anda çok fazla dolu değil ama ilerleyen saatlerde dolacağına inanıyorum. Çünkü yine de 'ne olur, ne olmaz' diye tedbiri elden bırakmayalım istedik, sabahın erken saatlerinde geldik" ifadelerini aktardı.

İlk olarak dışarıda kahvaltı yaptıktan sonra çocukları parkta eğlendirmenin güzel olduğuna dikkat çeken Gemalmaz, "İnşallah daha da güzel olacak diye umut ediyoruz. Bu süreç içerisinde yine de denildiği gibi mesafeye ve hijyene dikkat etmek şartıyla kurallara riayet edip bir an önce bu pandemi sürecinin tamamen ortadan kalkmasını umut ediyoruz."

Uzun süreden beri evde olduğunu anlatan Hakkı Yılmaz ise, "Kısıtlamaların yumuşamasıyla çok rahatladık, çok mutlu olduk. Bizlerde bunun kıymetini bilir, önlemlerimizi alırız. İnşallah bundan sonra da pandeminin artmasını engelleriz. Hafta sonlarımız böyle güllük gülistanlık geçer. İnşallah bundan sonra böyle bir şey görmeyiz" ifadelerini kullandı.

Çocuklarıyla beraber parka gelen Enver Korçak, "Çocuklar da bunalmıştı, bizde biraz 'nefes alalım' diye geldik. Kalabalıklaşmasın diye sabah erken geldik. Biraz tadını çıkartıyoruz"

Vatandaşların çok sıkıldığını belirten Gökberk Oğuz da, "Herkes sıkıldığı için bizde kurallara dikkat ederek dışarı çıkmak istedik. Uygunsa bir kahve içeceğiz, 'yeter ki dışarı çıkalım, bir şeyler görelim' istedik. Biraz yürüyelim, kahve içelim istedik" dedi. - ANKARA

Hafta sonu kısıtlamasının kaldırılmasıyla aileler parklara akın etti
Hafta sonu kısıtlamasının kaldırılmasıyla aileler parklara akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Lady Gaga Cansu Dere Acun Ilıcalı Hakan Yılmaz
Spor Ali Koç Erol Bulut Emre Taşdemir Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hafta sonu kısıtlamasının kaldırılmasıyla aileler parklara akın etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 13:46:41. #1.15#
title