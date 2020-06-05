Hafta sonu fırınlar açık mı? Hafta sonu fırınlar çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında hangi işletmeler açık? 6 ve 7 Haziran hafta sonu nereler açık? 6 ve 7 Haziran tarihlerinde 15 büyük şehirde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. Vatandaşlar bu yasak süresince özellikle fırınların açık olup olmayacağını merak ediyor. Yasak ile ilgili detaylar haberimizde.

İçişleri Bakanlığı Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca bazı kurum ve işletmeler istisna tutuldu. Vatandaşlar özellikle hangi işletmelerin açık veya kapalı olduğunu merak ediyor. Özellikle marketlerin açık mı sorusu gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

FIRINLAR AÇIK MI?

30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile buraların sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.)

Söz konusu günler, vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

FIRINLAR AÇIK MI?

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Salgının halk sağlığı açısından oluşturabileceği risklerin yönetebilmesi ve bugüne kadar alınan tedbirlerin salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın önerisi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde 05.06.2020 tarihi saat 24.00 ile 07.06.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.