Hafta sonu alkol satışı yasaklandı mı? Alkol satışı yasağı genelgesi: Hafta sonu alkol satışı yasağı mı var?
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Hafta sonu alkol satışı yasaklandı mı? Alkol satışı yasağı genelgesi: Hafta sonu alkol satışı yasağı mı var?

09.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:05
Hafta sonu alkol satışı yasaklandı mı? Alkol satışı yasağı genelgesi: Hafta sonu alkol satışı yasağı mı var?

Covid19 pandemisi kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasına ek olarak hafta sonu sokağa çıkma yasağı da geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede alkol satışı yasağı hakkında bilgi var mı? Hafta sonu alkol satışı neden yasaklandı? Alkol yasağı saati ne zaman, hangi illerde?

Hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ek olarak hafta sonu sokağa çıkma yasağının gelmesinin ardından açık olacak yerlerde belli olmuştu. Hafta sonu marketlerde alkol satışı yasağı olduğunu fark eden vatandaşlar ise nedenini merak etti.

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAKLANDI MI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonları marketler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebiliyor. Ancak tekel ruhsatı olan işletmeler kapalı. Hafta sonları temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için marketlerin açık kaldığı vurgulandı. Bu kapsamda cumartesi ve pazar günleri açık olan market ve bakkalarda alkol satışı yasaklandı.

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI NEDEN YASAKLANDI?

Hafta sonu temel ihtiyaçlar için açık olan market ve bakkallarda alkol satışı yasaklandı. Alkol satışının yapıldığı tekel bayileri ise yasak boyunca kapalı olmak zorunda. Yetkililer kararın, haksız rekabetin önüne geçilmesi için alındığını kaydetti.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonunda, bakkal, market ve kuruyemişçi gibi işletmeler saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verebiliyor.

Bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında alkol satışı yapılan marketler de yasak kapsamında olacak ve marketlerden alkol satılmayacak.

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