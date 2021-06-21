Hafta içi yasaklar kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra hangi yasaklar kalkacak?

Hafta içi yasaklar kalktı mı? sorusunun yanıtı 21 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı ile belli oldu. 21 Haziran tarihli Kabine Toplantısı kapsamında sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz itibariyle kaldırıldı. Peki, Hafta içi yasaklar kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra hangi yasaklar kalkacak?

Hafta içi yasaklar kalktı mı? sorusunun yanıtı 21 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı ile belli oldu. 21 Haziran tarihli Kabine Toplantısı kapsamında sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz itibariyle kaldırıldı. Peki, Hafta içi yasaklar kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra hangi yasaklar kalkacak? İşte detaylar haberimizde….

HAFTA İÇİ YASAKLAR KALKTI MI?

Hafta içi ve Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı son dakika açıklaması ile 1 Temmuz itibariyle kaldırıldı.

Sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusu cevap buldu. Pazar günleri uzun bir zaman dilimini kapsayan sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği ve hafta içi uygulanan yasak saatlerinin değişip değişmeyeceği son gerçekleşen kabine toplantısından bu yana merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ifade edildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, detayların İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile açıklanacağını duyurdu. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili 1 Temmuz'a kadar yürürlükte olacak olan süreç şu şekilde;

1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL