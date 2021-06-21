Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi yasak kalktı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi yasak kalktı mı?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi yasak kalktı mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Bugün yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Peki, Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi yasak kalktı mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine Toplantısı kararları!

Bugün yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Peki, Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi yasak kalktı mı?Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine Toplantısı kararları!

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Muharrem İnce Boris Johnson Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Başak Dizer Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Mert Müldür Fatih Terim Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi yasak kalktı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 19:28:14. #1.14#

title