Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi yasak kalktı mı?

Bugün yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Peki, Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi yasak kalktı mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine Toplantısı kararları!