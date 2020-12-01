Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

01.12.2020 21:59 | Son Güncelleme: 01.12.2020 23:20

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs yasakları genelgesi kapsamında Türkiye genelinde hafta içi her akşam uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması Diyarbakır'da başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs yasakları genelgesi kapsamında Türkiye genelinde hafta içi her akşam uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması Diyarbakır'da başladı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerilerinin değerlendirildiği Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni korona virüs tedbirleri uygulanmaya başladı. Alınan kararlar sonrası İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulamaya konulan tedbirler arasında yer alan hafta içi her akşam 21.00-05.00 saatleri arasını kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması ilk kez uygulanmaya başladı. Kısıtlamanın başladığı saat 21.00 itibariyle Diyarbakır'da da sokaklar boşaldı, cezalar ardı ardına geldi. Diyarbakır drone ile havadan görüntülendi. Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarında uygulamaya takılan vatandaşlar cezai işlem yapılırken kimi araçlarda sigorta olmamasından kaynaklıda cezadan kaçamadı. Diyarbakır'ın sessiz trafiği drone ile havadan görüntülendi. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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