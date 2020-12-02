Hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Recep Tayyip Erdoğan son açıklamasında Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamaları açıkladı. Bununla beraber sokağa çıkma kısıtlamaları geldi. Sokağa çıkma yasağı daha önce sadece hafta sonu varken son açıklamadan sonra hafta içi ile ilgili değişiklikler de yapıldı. Peki hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Saatleri neler?

29 Kasım 2020 tarihinde yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasakları ve yeni kısıtlamaları açıkladı. Koronavirüs tedbirlerinin arttırılmasıyla beraber daha önceki açıklamada yalnızca hafta sonu olan sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi olarak da düzenlendi. Bu doğrultuda vatandalar hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi saatlerde sokağa çıkılıyor? Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor? gibi konuları merak etmeye ve araştırmaya başladı. İşte cevapları!

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı vatandaşlar ve çalışanlar tarafından merak ediliyor. Bu kısıtlamalar daha önce yapılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ve 20 yaş altı gençlerin yanı sıra tüm vatandaşları da ilgilendiriyor. Ayrıca son kararla beraber 65 yaş üstü ve 20 yaş altının toplu taşımaları kullanması da yasaklandı. Bu yaş grubunun dışında kalan kişiler hafta içleri akşam saat 21:00 ve sabah saat 05:00 arası sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulacaklar. Bu

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geçen haftalarda yalnızca gece saatleri olacak açıklanmıştı. Son yapılan açıklamada hafta sonu sokağa çıkmak tamamen kısıtlandı. Bu doğrultuda tüm vatandaşlar Cuma akşam 21:00'dan Pazartesi sabah 05:00'a kadar evlerinde kalmalılar. Bu hafta kısıtlama 4 Aralık 21:00'da başlayacak ve 7 Aralık 05:00'da sona erecek.