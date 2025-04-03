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Hafsanur Sancaktutan ne kadar kazanıyor? Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın yaptığı anlaşmalar gündem oldu!

Hafsanur Sancaktutan ne kadar kazanıyor? Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın yaptığı anlaşmalar gündem oldu!
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Son dönemin dikkat çeken isimlerinden Hafsanur Sancaktutan'ın kazancı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun reklam anlaşmaları ve projelerden elde ettiği gelirler gündem yaratırken, hayranları "Hafsanur Sancaktutan ne kadar kazanıyor?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Hafsanur Sancaktutan ne kadar kazanıyor? Hafsanur Sancaktutan ne anlaşması yaptı? İşte, detaylar…

Son dönemlerde hem oyunculuk performansı hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen Hafsanur Sancaktutan, şimdi de kazancıyla dikkatleri üzerine çekti. Genç yaşına rağmen birçok dizi ve projede yer alan başarılı oyuncunun, özellikle yaptığı reklam anlaşmaları ve marka iş birliklerinden elde ettiği gelirler büyük merak uyandırdı. Peki, Hafsanur Sancaktutan aylık ne kadar kazanıyor, hangi markalarla anlaşma yaptı? İşte, tüm merak edilenler…

HAFSANUR SANCAKTUTAN NE KADAR KAZANIYOR?

Son dönemin yükselen yıldızlarından Hafsanur Sancaktutan, sadece oyunculuğuyla değil, kazancıyla da gündemden düşmüyor. Güzelliği ve güçlü ekran duruşuyla birçok markanın dikkatini çeken ünlü oyuncunun yaptığı reklam anlaşmaları dikkat çekici gelirler sağladı.

Hafsanur Sancaktutan ne kadar kazanıyor? Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın yaptığı anlaşmalar gündem oldu!Hafsanur Sancaktutan ne kadar kazanıyor

2025 yılı itibarıyla Hafsanur Sancaktutan, bir saç bakım markası ve bir deri markasıyla yaptığı iki büyük reklam kampanyasından toplamda 30 milyon TL gelir elde etti. Bu anlaşmalar, magazin ve medya dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Hafsanur Sancaktutan ne kadar kazanıyor? Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın yaptığı anlaşmalar gündem oldu!Hafsanur Sancaktutan

Geçmiş yıllara bakıldığında da Sancaktutan'ın kazanç grafiği yükselişini sürdürüyor. 2021 yılında bir kozmetik firmasıyla yaptığı kampanyadan 1 milyon TL, 2024 yılında ise bir ayakkabı markasının yüzü olarak 10 milyon TL kazandığı biliniyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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