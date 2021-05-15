Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında, nereli?

Son Yaz dizisinde rol alan ve sempatik tavırları sevilen başarılı, genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan sevgilisi kim? Hafsanur Sancaktutan dizileri!

Son Yaz dizisinde rol alan ve sempatik tavırları sevilen başarılı, genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan sevgilisi kim? Hafsanur Sancaktutan dizileri!

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Son Yaz Yağmur karakterine canveren Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da doğmuştur. 21 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenmiştir. ilk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer alan Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla ayrıca birçok ödül de kazanmıştır. Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermesinin ardından, şimdilerde Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat vermektedir.

HAFSANUR SANCAKTUTAN DİZİLERİ

2018 Gülperi, Fidan

2019 Aşk Ağlatır, Ada Meryem

2021- Son Yaz, Yağmur Kara