Hafize Özdilek - Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans - Tez Savunması

Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerimizden Hafize Özdilek'in "TIBBİ MÜDAHALEDE AYDINLATMA VE AYDINLATILMIŞ ONAM" isimli yüksek lisans tezinin jüri önünde savunması 21. 12. 2021, Salı günü saat 18. 00'de çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Tez üç bölümden oluşmaktadır. Hukuka uygun bir tıbbi müdahalenin ön şartı olduğu hususunda öğreti, uygulama ve mevzuatta genel kabul gören "Tıbbi Müdahalede Aydınlatma ve Aydınlatılmış Onam" konusunda hazırlanan bu çalışmada, öncelikle onamın konusunu teşkil eden tıbbi müdahaleler özellik arz eden türleri ile birlikte incelenmiştir. Tıbbi müdahale konusu tüm yönleriyle ele alındıktan sonra bu müdahalenin ön şartı olan aydınlatma konusu ele alınmış, aydınlatmanın amacı, kapsamı, yükümlüsü, muhatabı, şekli ve zamanı detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Son kısımda ise aydınlatmaya dayalı olarak alınması gereken "aydınlatılmış onam" ile ilgili detaylı bir inceleme yapılarak, öncelikle onam ve rıza terimleri bağlamında terminoloji konusu tartışılmış, ardından hukuki niteliği ele alınmıştır.

Sınav aşağıdaki bağlantıdan çevrimiçi izlenebilir:

Time: 21 Aralık 2021 18: 00 AM İstanbul

Join Zoom Meeting

https://ozyegin-edu-tr. zoom. us/j/97790181574? pwd=c2FoQ2lBb3JFV0dxTElJdnVPc2F5dz09

Meeting ID: 977 9018 1574

Passcode: 786213

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