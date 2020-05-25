Hafıza kaybı sorunu yaşayan yaşlı kadın 24 saat sonra baygın bulundu
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Hafıza kaybı sorunu yaşayan yaşlı kadın 24 saat sonra baygın bulundu

Kırşehir'de, dün kızının yanına gitmek için ikametinden ayrılan yaşlı kadın 24 saat sonra baygın bulundu.

Hafıza kaybı sorunu yaşayan yaşlı kadın 24 saat sonra baygın bulundu
25.05.2020 20:13 | Son Güncelleme: 25.05.2020 20:16

Kırşehir'de, dün kızının yanına gitmek için ikametinden ayrılan yaşlı kadın 24 saat sonra baygın bulundu.

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlaması izninden faydalanan ve Kırşehir'deki evinden kızının yanına gitmek üzere çıktığı öğrenilen Behiye Çağlar (68), baygın halde bulundu. Alınan bilgiye göre, dün Bağbaşı Mahallesindeki evinden Kuşdilli Mahallesinde kalan kızının yanına gitmek için evden ayrılan Behiye Çağlar'dan bir daha haber alınamadı. Çağlardan haber alamayan çocukları, durumu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirerek, yardım istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleriyle birlikte, arama çalışması başlatıldı. Yaşlı kadın, Şeker Fabrikası yakınlarında baygın halde, bataklıkta bulundu. İlk müdahalesi bulunduğu yerde yapılan yaşlı kadın, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Behiye Çağlar'ın tedavisinin sürdüğü, hafıza kaybı yaşadığı da öğrenilirken genel sağlık durumunun ise iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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