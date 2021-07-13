Hafiye gibi esnaf
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Hafiye gibi esnaf

Hafiye gibi esnaf
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan bir fırına gelen müşteri 200 TL'sini düşürdü.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan bir fırına gelen müşteri 200 TL'sini düşürdü. Parayı bulan işyeri sahibi, vatandaşa ulaşarak parasını teslim etti.

Salih Karagöz'a ait fırına gelen bir müşteri, alışveriş esnasında 200 TL düşürdü. Parayı bulan işyeri sahibi Karagöz, güvenlik kameralarını inceledi. Müşterinin bindiği aracın plakasını alan Karagöz, emniyetten vatandaşa ulaşmak için yardım istedi. Vatandaşa ulaşan Salih Karagöz, düşürdüğü parayı sahibinin hesap numarasına aktardı.

Karagöz, emaneti sahibine teslim ettiği için mutlu olduğunu kaydederken müşterinin de kendisine teşekkür ettiğini söyledi. - KAYSERİ

Hafiye gibi esnaf

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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