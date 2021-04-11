Hafif ticari araçların çarpıştığı kazada ölen 2 kişi sürücülermiş
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Hafif ticari araçların çarpıştığı kazada ölen 2 kişi sürücülermiş

Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR - Haberler | Güncel
Hafif ticari araçların çarpıştığı kazada ölen 2 kişi sürücülermiş

ÇORUM'da, iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu.

ÇORUM'da, iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu. 5 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybedenlerin sürücüler Mehmet Ünal (55) ile Ferhat Arslan (31) olduğu tespit edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çorum- Osmancık yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ferhat Arslan yönetimindeki 19 BS 026 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Ünal'ın kullandığı 19 BS 219 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle araçlardan biri yoldan çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücüler Mehmet Ünal ve Ferhat Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Ramazan Top (40), Tunahan Doğu (19), Can Çetin (37), Barış Gökşen (24) ve Vural Özer (30), yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

SENDİKA TEMSİLCİSİYMİŞ

Ayrıca, ölen Mehmet Ünal'ın, Koop-İş Sendikası baş temsilcisi olduğu ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde teknisyen olarak görev yaptığı öğrenildi. Ölen diğer sürücü Ferhat Arslan'ın da kentte araç kiralama işi ile uğraştığı belirtildi.


Hafif ticari araçların çarpıştığı kazada ölen 2 kişi sürücülermiş
Hafif ticari araçların çarpıştığı kazada ölen 2 kişi sürücülermiş
Hafif ticari araçların çarpıştığı kazada ölen 2 kişi sürücülermiş
Hafif ticari araçların çarpıştığı kazada ölen 2 kişi sürücülermiş
Hafif ticari araçların çarpıştığı kazada ölen 2 kişi sürücülermiş
Hafif ticari araçların çarpıştığı kazada ölen 2 kişi sürücülermiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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