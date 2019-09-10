Hafif ticari araçlar çarpıştı: 3 yaralı
Giresun'un Görele ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Giresun'un Görele ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Çavuşlu beldesinde Arslan Gökdemir idaresinde bulunan 28 RF 840 plakalı hafif ticari araç ile Alişan Aydemir yönetimindeki 14 BD 077 hafif plakalı ticari araç çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler Gökdemir ve Aydemir ile Emin Arslan Görele Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.