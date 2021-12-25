Hafif ticari araçla çarpışan minibüs devrildi: 5 yaralı - Haberler
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Hafif ticari araçla çarpışan minibüs devrildi: 5 yaralı

Hafif ticari araçla çarpışan minibüs devrildi: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'da hafif ticari araçla çarpışan minibüs devrildi.

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MALATYA (İHA) - Malatya'da hafif ticari araçla çarpışan minibüs devrildi. Kazada 2'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet T. idaresindeki 35 NLP 08 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Hasan Ç. yönetimindeki 44 AK 625 plakalı Hyundai marka minibüs Şahbaz sokak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yola savrulurken, kazada minibüste yolcu olarak bulunan 2'si çocuk 4 kişi ile birlikte hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Hasan Eryılmaz/ İHA)

Hafif ticari araçla çarpışan minibüs devrildi: 5 yaralı

Hafif ticari araçla çarpışan minibüs devrildi: 5 yaralı

Hafif ticari araçla çarpışan minibüs devrildi: 5 yaralı

Hafif ticari araçla çarpışan minibüs devrildi: 5 yaralı

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