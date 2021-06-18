Hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Osman Kozan'ın (44) öldü, yanındaki Mustafa Ersoy (52) ağır yaralandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Osman Kozan'ın (44) öldü, yanındaki Mustafa Ersoy (52) ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Alanya'nın Dim Alacami Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya yönünden Dim Alacamii yönüne giden Osman Kozan'ın kullandığı 45 HB 4587 plakalı hafif ticari araç, virajlı yolda sürücünün dikkatsizliği nedeniyle kontrolden çıkarak, yolun sağında bulunan 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, aracın altında kalan sürücü Osman Kozan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yanındaki ağır yaralı Mustafa Ersoy ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybeden Osman Kozan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu

Devrilen TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve kızı yaralandı
Devrilen TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve kızı yaralandı
Duygu Delen davası görüldü! Olayın çözümü için psikolojik otopsi önerisi
Duygu Delen davası görüldü! Olayın çözümü için psikolojik otopsi önerisi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Aytaç Kara Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 14:12:19. #1.13#

title