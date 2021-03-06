Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı, 1 ölü 4 yaralı
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Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı, 1 ölü 4 yaralı

06.03.2021 22:44 | Son Güncelleme: 06.03.2021 23:10

MERSİN'de, 200 metrelik uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

MERSİN'de, 200 metrelik uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Çukurkeşlik Mahallesi Kanyon mevkisinde meydana geldi. Faruk Olgun'un kullandığı 33 NPH 07 plakalı hafif ticari araç, toprak yolda kontrolden çıkarak, yaklaşık 200 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanıp, ağaçlara çarparak durdu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Faruk Olgun ile araçta bulunan Yaren Çetinkaya, Hilmi Can Kınalı, İzzet Can Kınalı ve Emre Özyatar saatler süren çalışmanın ardından uçurumdan çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hilmi Can Kınalı'nın hastane yolunda, ambulansta hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı, 1 ölü 4 yaralı
Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı, 1 ölü 4 yaralı
Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı, 1 ölü 4 yaralı
Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı, 1 ölü 4 yaralı
Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı, 1 ölü 4 yaralı
Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı, 1 ölü 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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