- Hafif ticari araç traktöre çarptı: 2 yaralı

- Hafif ticari araç traktöre çarptı: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın traktöre çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kolay yolu Yağmurca Sapağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra'dan Kolay istikametine seyir eden Yunus Ö. idaresindeki 55 JR 852 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Abdullah Genç'in kullandığı 55 H 1784 plakalı traktöre çarptı. Kazada devrilen traktör ikiye ayrılırken, hafif ticari araç ise yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazada yaralanan araç sürücüleri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(ŞU-SLH-CC-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY