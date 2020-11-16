Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı
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Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

16.11.2020 15:04 | Son Güncelleme: 16.11.2020 15:09
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Murat Uslu idaresindeki 55 NK 088 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü Murat Uslu ile araçta bulunan Ümmühan Kara, Salim Kara ve Nurcan Uslu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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