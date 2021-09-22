Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler
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Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel
Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

BURSA'da, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç park halindeki servis otobüsüne çarptı.

BURSA'da, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç park halindeki servis otobüsüne çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ve yanındaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Şükraniye Mahallesi'nde meydana geldi. Kasım Önadım Bulvarı'ndan Beyazıt Caddesi istikametine seyreden Suriye uyruklu sürücü Abdulaziz Elamuri idaresindeki 16 APS 301 plakalı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç metrelerce savrularak, yol kenarında park halinde duran 16 S 2678 plakalı servis otobüsüne çarptı. Hafif ticari aracın ön yolcu koltuğunda birlikte oturan ve emniyet kemeri takmadığı belirlenen Hasan Elamuri ve Ali Elamuri çarpışmanın etkisiyle aracın ön camına çarparak yaralanırken, sürücü Abdulaziz Elamuri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İLK YARDIM MAHALLE BEKÇİLERİNDEN

Olayı gören mahalle bekçileri yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olası bir kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alan bekçiler yaralıları araçtan çıkartarak ilk yardımda bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hasan Elamuri'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, diğer 2 yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatan polisin, olay yerinde yaptığı incelemede, fren izine rastlanmazken, Kasım Önadım Bulvarı'nda trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Kaza yapan hafif ticari aracın kaldırılması ile trafik akışı normale döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler
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