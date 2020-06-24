Hafif ticari araç, otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı KİLİS'te, park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

KİLİS'te, park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Resul Osman Dağı mesire alanı yakınlarında meydana geldi. M.Y.C. yönetimindeki 27 L 8910 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 79 DA 580 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücü M.Y.C. ile yanındaki M.G., Ö.B., M.Ş. ve İsmail Çelik (43) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsmail Çelik, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. İsmail Çelik'in cansız bedeni otopsi için hastanenin morguna kondu.

Kaynak: DHA