HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Fırat S. yönetimindeki 54 E 9013 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Hikmet Davut K. yönetimindeki 54 SD 078 plakalı otomobil çarpıştı. Kafa kafaya çarpışan her iki araç da demir yığını haline dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil ve jandarma ekipleri geldi. Hasar gören otomobilde sıkışan sürücü Hikmet Davut K. itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla araçtan çıkarıldı. Yaralanan Davut K., hafif ticari araçta bulunan Görkem Eren S., Eren Demir T., Hakan K., Muhammet İ. Ile Zeki Ş. ve otomobil sürücüsü Fırat S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI

Büyükada'da pes dedirten görüntüler! Kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler

Büyükada'da pes dedirten görüntüler! Kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler

 OYDER Başkanı Turgay Mersin: Hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerekiyor

OYDER Başkanı Turgay Mersin: Hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerekiyor

 Türkiye'nin Sibirya'sı Göle: -30

Türkiye'nin Sibirya'sı Göle: -30

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title