Katliam Gibi Kaza! Otomobil Hurdaya Döndü, Bir Aile Yok Oldu
Konya'nın Akşehir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR, BİR AİLE YOK OLDU
Kaza, saat 10.30 sıralarında Akşehir ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yunak ilçesi istikametinden Akşehir yönüne seyir halinde olan hafif ticari araç ile Abdulkadir Yaman (74) idaresindeki otomobil Ortaköy Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Abdulkadir Yaman ile araçta bulunan Feride (73), Ramazan (43) ve 7-8 yaşlarındaki Emirhan Yaman olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari araçta bulunan Mustafa Saltık ve Hacı Mustafa Keskin ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik tedbiri aldı.
VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERİP YOLU KAPATTI
Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin yakınları ile Ortaköy Mahallesi sakinleri kaza yerinde toplanarak tepki gösterip, karayolunu trafiğe kapattı. Vatandaşlar, yetkililerin gelmesini isteyerek, kazanın meydana geldiği kesimde alt ve üst geçidin yapılmasını istediklerini belirtti.
KAYMAKAM ARAYA GİRDİ, YOL AÇILDI
Vatandaşların karayolunda oturmaya devam ettikleri sırada Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, kaza yerine gelerek vatandaşları dinledi. Kaymakam Türk, vatandaşları sakinleştirmeye çalıştığı sırada zaman zaman tansiyon yükseldi. Kaymakam Türk, her türlü işlemin yapılacağını ve gerekli tedbirin alınacağını söyleyerek yolun açılmasını istedi. Vatandaşlar daha sonra yolu trafiğe açtı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Allahım Ailelerine Sabır Versin. . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Murat denen dallama bu laflarim sanaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yok araç eskiymiş yok akıllılar yolu kapatmış yok konya olunca normalmiş.kazanın acısını yaşayanın memleket ayırımımı var ? 4 can gitmiş siz neden bahsediyorsunuz hala...Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Allah aşkına yorum yaparken hiç düşünüyormusunuz bizim başımıza gelse böyle acı bir olay böyle alay eder gibi yorum yaparmısınız.o yol kaç kişiye mezar oldu genci yaşlısı kadını çocuğu hiç bilginiz varmı acaba.4 can bu can.bir aile yok oldu hangisine dönüp yanıcaz ağlıycaz bilemedik kimse orda o şekilde 4 cansız bedenin yola fırlayıp herbiri bir yere savrulmuş bedenlerini toplarken tepki vermekten başka bir şey gelmedi ellerindenCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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yazıkkkkkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır