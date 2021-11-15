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Hafif ticari araç ikamet bahçesine girdi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hafif ticari araç ikamet bahçesine girdi: 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın ikamet bahçesine girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN GÖLBAŞI, ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın ikamet bahçesine girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan Levent Turgut idaresindeki 33 CCS 15 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Aşağıçöplü Köyünde bulunan bir ikametin bahçesine girdi. Meydana gelen kazada araçta bulunan Hakan Kahraman yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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