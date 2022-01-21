Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde sürpriz gelişme - Haberler Magazin
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Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde sürpriz gelişme

Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde sürpriz gelişme
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlenme teklifi almıştı. Snob Magazin'den Deniz Varol'un özel haberine göre; Hadise, sevgilisinin ailesiyle ilk kez tanışacak. Peki ama nerede? İşte cevabı...

'İstenmeyen gelin' olduğu iddia edilen şarkıcı Hadise, iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlenme teklifi aldı. O anları instagram hesabından bir video ile duyurdu. Hadise, fiyatıyla dudak uçuklatan yüzüğünü gösterdiği videoyu "Bölümümüz şimdi başlıyor" diyerek paylaştı.

TÜM GÖZLER O DÜĞÜNE ÇEVRİLDİ

Daha önce oğulları Mehmet Dinçerler'in Hadise'yle birlikte olmasına karşı çıkan ailenin bu gelişme karşısındaki duruşları merak konusu oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen evlilik teklifi sonrasında gözler yarın gerçekleşecek olan düğüne çevrildi.

HADİSE, SEVGİLİSİNİN AİLESİYLE BİR ARAYA GELECEK

Mehmet Dinçerler'in kız kardeşi Tuğba Dinçerler yarın evleniyor. Ozan Uçar ile Tuğba Dinçerler'in, Hotel Raffles İstanbul'da gerçekleşecek olan düğün törenlerine Hadise'nin de katılacağı söyleniyor. Hadise ilk kez sevgilisinin ailesiyle bir araya gelecek.

Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde sürpriz gelişme

Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde sürpriz gelişme

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Mehmet Dinçerler, Hadise, Magazin, Haber

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