Hadise, PUBG Mobile'a özel şarkı yaptı

Popüler müziğin en sevilen isimlerinden Hadise, PUBG MOBILE'ın Poseidon X-Suit güncellemesine özel tüm dünyada aynı anda çıkardığı yeni orijinal şarkısı Tidal Wave'i Türkçe olarak seslendirdi. Coş, Dalgalan adı verilen şarkı, kısa sürede binlerce görüntülemeye ulaştı.

Ünlü şarkıcı Hadise, PUBG MOBILE'in orijinal şarkısı Tidal Wave'yi Türkçe sözler ve yeni aranjmanla seslendirdi. 20 Ağustos'ta PUBG MOBILE Türkiye YouTube kanalından yayınlanan "Coş, Dalgalan" adlı şarkının Türkçe sözleri Alper Norman'a, aranjesi ise Ozan Bayraşa'ya ait.

Müzikseverleri ve oyun tutkunlarını heyecanlandıran bu çalışmayla birlikte PUBG MOBILE, Türkiye'de ilk kez yerel bir sanatçıyla orijinal şarkı iş birliğine de imza atmış oldu.

"PUBG MOBILE KİTLESİ HER GEÇEN GÜN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

Tencent Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz, "PUBG MOBILE için Türkiye en önem verdiğimiz pazarlardan biri.Oyuncu kitlemiz her geçen gün büyürken, içinden geçtiğimiz zorlu günlerde moralimizi yeniden yükseltecek farklı işlere imza atmaya gayret ediyoruz. Oyun sektörü olarak hep hayata eğlence katmayı amaçlıyoruz. Bugün de sevgili Hadise ile oyunumuza yeni eklenen Poseidon X-Suit için Türkiye'de ilk kez böyle bir iş birliği yapmaktan çok mutluyuz" dedi.

HADİSE, PUBG MOBILE İLE BİR İLKE İMZA ATTI

Son dönemde başarılı şarkılarıyla listelerde üst sıralarda yer alan ünlü şarkıcı Hadise, "Dünyanın ve Türkiye'nin en çok oynanan mobil oyunu için böyle orijinal bir şarkıyı seslendirmek benim için oldukça heyecan verici bir durum. Dün itibariyle yayına giren şarkımız şimdiden ses getirmeye başladı bile. Tüm oyun severlere ve oyun tutkunlarına güç verecek bu şarkıyla PUBG MOBILE için Türkiye'de bir ilke de imza atıyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: Bültenler