: Hadise, Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için bıçak altına yattı

26.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:16

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, şarkıcı Hadise'nin kısa süre önce bıçak altına yattığı ve göğüslerine silikon koyduğu iddia edildi. Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcının bu kez de Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için estetik ameliyatı geçirdiği öne sürüldü.

KOLTUĞUNDA ÖZEL YASTIKLA OTURUYOR

İddiaya göre, kalça operasyonunu iki hafta önce geçiren Hadise'nin O Ses Türkiye programında özel bir yastıkla oturduğu ve hareket etmediği söylendi. Hatta iki hafta önce yayınlanan MasterChef'te ailesinin sağlık sorunları nedeniyle yer almayan Hadise'nin programa bu yüzden katılamadığı konuşuldu.

NURSELİ İDİZ'DEN ELEŞTİRİ

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise'nin kalça operasyonuna 2. Sayfa'nın konuğu olan usta oyuncu Nurseli İdiz'den de yorum geldi. İdiz, "Bu benim kızım yaşında. Hakikaten delirmişler bu yaşta. Yani bu kadar kendinle oynamak, sırf görselliğe yaslanmak benim dünya görüşümde olmadığı için. Lüzumsuz ve sonrasında daha fazla yıpratıyor insanı" sözleriyle şarkıcıyı eleştirdi.

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