Hadise, Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Cesur pozlarıyla adından söz ettiren Hadise'nin Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için bıçak altına yattığı iddia edildi.
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, şarkıcı Hadise'nin kısa süre önce bıçak altına yattığı ve göğüslerine silikon koyduğu iddia edildi. Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcının bu kez de Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için estetik ameliyatı geçirdiği öne sürüldü.
KOLTUĞUNDA ÖZEL YASTIKLA OTURUYOR
İddiaya göre, kalça operasyonunu iki hafta önce geçiren Hadise'nin O Ses Türkiye programında özel bir yastıkla oturduğu ve hareket etmediği söylendi. Hatta iki hafta önce yayınlanan MasterChef'te ailesinin sağlık sorunları nedeniyle yer almayan Hadise'nin programa bu yüzden katılamadığı konuşuldu.
NURSELİ İDİZ'DEN ELEŞTİRİ
Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise'nin kalça operasyonuna 2. Sayfa'nın konuğu olan usta oyuncu Nurseli İdiz'den de yorum geldi. İdiz, "Bu benim kızım yaşında. Hakikaten delirmişler bu yaşta. Yani bu kadar kendinle oynamak, sırf görselliğe yaslanmak benim dünya görüşümde olmadığı için. Lüzumsuz ve sonrasında daha fazla yıpratıyor insanı" sözleriyle şarkıcıyı eleştirdi.
Haber Videosu: Hadise, Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için bıçak altına yattı
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olmamisCevap Yaz Yayından Kaldır
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gram kadar akıl. edep ar haya yok. . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ÇOK SAÇMA. KARDAŞYANIN KALÇASI KALÇA DEĞİL RESMEN BEYGİR SEMERİ.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ihtiyacı mı var gayet balık etli zaten duyan de zayıf bişey sanırCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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allah sizleri islah etsin yarabim ne bicim insan bunlar senin yaratigin vucudu beyenmeyen yamuklar tabiyatlasavasiyorlar sonundada yamuk kaliyorlar islag et yarabimCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ALLAH SEN VE SENİN GİBİLERİN BELASINI VERSİN.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır