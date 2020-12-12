Hadise ile yollarını ayıran Kaan Yıldırım, yakın dostlarıyla dertleşti: Çok aşığız ama fevri davrandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hadise ile yollarını ayıran Kaan Yıldırım, yakın dostlarıyla dertleşti: Çok aşığız ama fevri davrandı

12.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:42

2020 yılında başında aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti ilişkilerini noktaladı. Yakın çevresiyle sohbet eden Yıldırım, "Hâlâ çok aşığız. Bu sevgi öyle derin ki. Hadise fevri davrandı" dedi. Öte yandan Yıldırım'ın Hadise'ye sürekli mesaj attığı ancak cevap alamadığını öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Hadise, dün Instagram hesabından bir paylaşım yaparak oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını açıkladı. Konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yapmayan Yıldırım, Hadise ile olan fotoğrafını sildi.

"HADİSE FEVRİ DAVRANDI"

Posta'da yer alan habere göre, biten ilişkisi hakkında bir yakınıyla dertleşen Kaan Yıldırım, "Hâlâ çok aşığız. Bu sevgi öyle derin ki, kolay kolay bitemez. Biz evlilik hazırlığı yapıyorduk. Nedense fevri davrandı" dedi. Sevgilisini dün geceden bu yana sürekli arayan, art arda mesajlar çeken Kaan Yıldırım, Hadise'den henüz bir cevap alamadı.

Hadise ile yollarını ayıran Kaan Yıldırım, yakın dostlarıyla dertleşti: Çok aşığız ama fevri davrandı

"BAZEN AŞK OLSA DA OLMUYOR"

Dün Intagram hesabından ayrılık haberini duyuran Hadise, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor... Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Hadise ile yollarını ayıran Kaan Yıldırım, yakın dostlarıyla dertleşti: Çok aşığız ama fevri davrandı
Hadise ile yollarını ayıran Kaan Yıldırım, yakın dostlarıyla dertleşti: Çok aşığız ama fevri davrandı

İlgili Haberler

Hadise: Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum
Hadise: Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum
Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu
Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu
Ayrıldıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım, iddiaları romantik pozlarıyla yalanladı
Ayrıldıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım, iddiaları romantik pozlarıyla yalanladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Demet Akbağ Yıldız Tilbe Haluk Bilginer
Spor Erol Bulut Ali Palabıyık Abdullah Avcı Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ateş Türk Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hadise ile yollarını ayıran Kaan Yıldırım, yakın dostlarıyla dertleşti: Çok aşığız ama fevri davrandı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 14:42:07. #1.15#
title