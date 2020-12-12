Hadise ile yollarını ayıran Kaan Yıldırım, yakın dostlarıyla dertleşti: Çok aşığız ama fevri davrandı

2020 yılında başında aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti ilişkilerini noktaladı. Yakın çevresiyle sohbet eden Yıldırım, "Hâlâ çok aşığız. Bu sevgi öyle derin ki. Hadise fevri davrandı" dedi. Öte yandan Yıldırım'ın Hadise'ye sürekli mesaj attığı ancak cevap alamadığını öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Hadise, dün Instagram hesabından bir paylaşım yaparak oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını açıkladı. Konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yapmayan Yıldırım, Hadise ile olan fotoğrafını sildi.

"HADİSE FEVRİ DAVRANDI"

Posta'da yer alan habere göre, biten ilişkisi hakkında bir yakınıyla dertleşen Kaan Yıldırım, "Hâlâ çok aşığız. Bu sevgi öyle derin ki, kolay kolay bitemez. Biz evlilik hazırlığı yapıyorduk. Nedense fevri davrandı" dedi. Sevgilisini dün geceden bu yana sürekli arayan, art arda mesajlar çeken Kaan Yıldırım, Hadise'den henüz bir cevap alamadı.

"BAZEN AŞK OLSA DA OLMUYOR"

Dün Intagram hesabından ayrılık haberini duyuran Hadise, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor... Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun" ifadelerini kullanmıştı.