Hadise ile Acun Ilıcalı'nın arası mı açıldı?
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Hadise ile Acun Ilıcalı'nın arası mı açıldı?

Hadise ile Acun Ilıcalı'nın arası mı açıldı?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'O Ses Türkiye'nin değişmeyen tek jüri üyesi olan Hadise ile Acun Ilıcalı'nın arası açıldı mı? Şarkıcı, her sene Ilıcalı'nın doğum gününü kutlamasına rağmen bu yıl es geçmesi kafaları karıştırdı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Hadise ile Acun Ilıcalı'nın arası açıldı mı? Son dönemde 'O Ses Türkiye' yarışmasının jüri üyeleri Ebru Gündeş ile Hadise arasında yaşanan olaylarda Ilıcalı'nın yeni sezonda Hadise'nin yerine Gülşen'le anlaşacağı haberleri çıkmıştı. Hadise, her sene sosyal medyada Ilıcalı'nın doğum gününü kutlamasına rağmen, bu yıl es geçmesi dikkat çekti.

Şarkıcı, geçtiğimiz yıl Ilıcalı'yla karesini sosyal medya hesaplarından yayınlamış, "Uzun yıllardır seninle aynı proje içinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Sen dostum diyebildiğim nadir insanlardansın, İyi ki doğdun Acun!" diye yazdı. Hadise'nin bu sene Ilıcalı için kutlama mesajı yayınlamaması takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı. Yarışmanın diğer jüri üyesi Murat Boz'un Ilıcalı'nın doğum gününü kutladığı görüldü.

Hadise ile Acun Ilıcalı'nın arası mı açıldı?
Hadise ile Acun Ilıcalı'nın arası mı açıldı?

Kaynak: Snob Magazin

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