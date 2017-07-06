Hadise'den Eleştirilere Yanıt: Genç Kızlara Örnek Olacağım

Yeni şarkısı beğenilmeyen Hadise, "Hakkımda yapılan eleştirilere yanıt veremeyeceğim meyve veren ağaç taşlanır." diyerek eleştirileri takmadığını belirtti.

"ANNEMİN SÖZÜ YOL GÖSTERİCİM OLDU"

Ankara'da konser veren sevilen sanatçı Hadise, "Söylenen sözlere bazen çok takıyorum ama sonra annemin bir lafı aklıma geliyor: 'Yavrum bırak konuşsunlar meyve veren ağaç taşlanır.' Bu söz bana her zaman yol gösterici oldu" dedi.

"GENÇ KIZLARA ÖRNEK OLACAĞIM"

Bu zamana kadar kimse ile polemiğe girmediğini de dile getiren Hadise bundan sonra da o çizgisinden ödün vermeyeceğini kaydetti. "Ben bir şampiyonum. Beni seven genç kızlara örnek olacağım" sözleriyle renkli konsere alkışlar eşliğinde son verdi.

Hadise'nin konserinden kareler;