: Hadise'den kafa karıştıran özel hayat açıklaması: Bu kadın çok mutlu

03.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:46

Hadise yılbaşı gecesi sahne aldığı Kıbrıs'ı dansları ve enerjisiyle salladı. Çocuk hayranlarıyla yakından ilgilenen şarkıcı "O Ses Yılbaşı" programında Serenay Sarıkaya ve Şükrü Özyıldız'ın performansına hayran kaldığını açıkladı.

Rap müziğinin öne çıkmasının müzik adına önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Hadise söz özel hayata gelince "Bu kadın çok mutlu" diyerek kafaları karıştırdı. Haberin detayları her cumartesi saat 09.00'da tv100 ekranında seyirciyle buluşan "Magazin Hattı" programında...

Haber Videosu